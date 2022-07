Pensioni: de Bertoldi (FdI), gestione privata per professionisti

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - "Va ripristinata la gestione privatistica delle Casse di Previdenza dei professionisti nell'ottica originaria della riforma del 1994 e della linea ribadita dal professor Cassese. Purtroppo l'ultimo decennio, con i vari governi a trazione PD, hanno invece ristretto ulteriormente la libertà delle Casse, attraendole de facto nella sfera pubblica. Mi auguro ora che la crisi di Governo ponga un blocco all'emanando decreto sugli investimenti, che davvero introducendo il metodo omologante della evidenza pubblica, significherebbe la morte del sistema privatistico nato nel 1994.

Fratelli d'Italia sarà un baluardo nella difesa dell'autonomia delle Casse ed inoltre chiederemo che si determini per il sistema previdenziale dei liberi professionisti una tassazione ridotta come già avviene per la previdenza complementare. È infatti inaccettabile che chi opera nella previdenza ed assistenza venga tassato alla pari della speculazione". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Andrea de Bertoldi al convegno sul sistema previdenziale promosso dalla Cassa nazionale del Notariato. (ANSA).