Lavoro: nasce Osservatorio di Confindustria Toscana Sud

(ANSA) - AREZZO, 21 LUG - Un Osservatorio territoriale dei fabbisogni professionali del sistema produttivo delle province di Arezzo, Siena e Grosseto: è l'iniziativa presentata oggi da Confindustria Toscana Sud con Irpet. La prima parte del progetto ricostruisce il contesto socio-economico territoriale; la seconda parte analizza i fabbisogni espressi dal sistema produttivo; la terza parte analizza i fabbisogni prospettici, quelli che le imprese manifesteranno nel medio-lungo periodo per effetto, ad esempio, delle transizioni ecologica e digitale.

"L'Osservatorio che abbiamo voluto creare insieme a Irpet - afferma Fabrizio Bernini, presidente della delegazione di Arezzo di Confindustria Toscana Sud - servirà a rafforzare il collegamento tra imprese, scuola, giovani e territorio e contribuirà ad attenuare il fenomeno del disallineamento tra domanda ed offerta di lavoro". Per l'assessore all'Economia della Regione Toscana, Leonardo Marras, "conoscere i fabbisogni di un sistema produttivo è la base per orientare le politiche pubbliche, ma anche l'occasione per una riflessione affinché siano le imprese stesse a proporre soluzioni". (ANSA).