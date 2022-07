Lavoro: Inps, saldo positivo di 532.800 contratti in 4 mesi (2)

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Il saldo per i contratti a tempo determinato è di +142.917. Per l'apprendistato la crescita delle assunzioni nei primi quattro mesi è del 41% e il saldo di 9.924 e per i somministrati l'aumento delle assunzioni è del 26% e il saldo di 46.427.

Nel dettaglio di aprile il saldo tra assunzioni e cessazioni è positivo per 178.655 contratti e in crescita dagli 83.288 di marzo. La maggior parte di questi sono rappresentati da contratti stagionali (il saldo è di 62.328) e a termine (40.263), seguono quelli a tempo indeterminato (40.015) e a chiamata (31.358).

L'Inps censisce ad aprile anche circa 15 mila unità i lavoratori impiegati con Contratti di Prestazione Occasionale (CPO) (in aumento del 35% rispetto allo stesso mese del 2021) con un importo medio mensile lordo della loro remunerazione effettiva di 236 euro.

I lavoratori pagati con il Libretto Famiglia, a marzo 2022 essi risultano circa 13.000, in diminuzione del 66% rispetto a marzo 2021, quando era in vigore il bonus baby sitting.

L'importo medio mensile lordo della loro remunerazione effettiva è di 176 euro. (ANSA).