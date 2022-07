Infortuni sul lavoro,accordo Anmil-Inail per tutela invalidi

(ANSA) - TORINO, 21 LUG - Anmil Piemonte, Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, ha sottoscritto oggi a Torino un nuovo protocollo con Inail per promuovere interventi a tutela della categoria di lavoratori che, improvvisamente, si ritrova in una condizione di disabilità, e che la costringe a ricominciare un futuro lavorativo.

Le due organizzazioni si rivolgono alle oltre 30.000 persone con disabilità da lavoro esistenti in Piemonte. Di queste, 333 con un grado di disabilità pari al 100%, 887 con un grado di disabilità molto grave (67% - 99%), 7.410 con un grado di disabilità grave (34% - 66%) e i restanti 21.773 con un grado tra l'11% e il 33%. Il documento rinnova il precedente accordo-quadro, ma apre le porte a nuovi progetti rivolti al recupero dell'integrità psicofisica e al reinserimento sociale e lavorativo di infortunati e tecnopatici, cioè chi ha contratto una malattia professionale.

L'accordo è stato siglato nella sede della direzione regionale Inail Piemonte dal direttore regionale Inail Giovanni Asaro, e dal presidente regionale Anmil Roberto Sardo, alla presenza del presidente nazionale Anmil Zoello Forni. "Infortuni e morti sul lavoro - ha detto Sardo - hanno implicazioni che richiedono il riadattamento ad una nuova quotidianità, in cui l'invalidità trascina con sé i problemi di cure, riabilitazioni e valorizzazione e delle abilità residue". (ANSA).