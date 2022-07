Idee 4.0 e vetrina ingegno,intesa ateneo Udine-Confindustria

(ANSA) - UDINE, 21 LUG - Avviare da un lato la "Vetrina dell'ingegno", un archivio della memoria capace di stimolare nel futuro la nascita di una rete di archivi, musei e luoghi d'impresa, e dall'altro fare squadra tra partner pubblici e privati, tra Università e Confindustria Udine, Digital Innovation Hub Udine e un gruppo di aziende, per intraprendere progetti concreti 4.0, con big data, robotica, automazione industriale. Sono gli obiettivi dei due accordi stipulati oggi nel capoluogo friulano tra Confindustria Udine e Università di Udine. L'Intesa è stata sottoscritta dal presidente degli industriali friulani Gianpietro Benedetti, dal rettore Roberto Pinton e dal presidente dell'associazione culturale "Archimede e Domenico Taverna", Piero Petrucco.

Benedetti ha sottolineato che "è un must stare al passo con le nuove tecnologie, perché è solo con la competenza aggiornata, accompagnata dall'azione, che si può scrivere il futuro".

L'Associazione "Impresa Futuro", rappresentata da Dino Feragotto, ha firmato anche un "memorandum of understanding" con l'ateneo friulano, che sottende una collaborazione nell'esecuzione dei progetti intrapresi. Tutti i risultati saranno poi messi a disposizione degli associati di Confindustria Udine. (ANSA).