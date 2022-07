Governo: Gardini (Alleanza Coop),fare presto,serve stabilità

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - "Una crisi inaspettata e intempestiva, dalle conseguenze economiche e sociali che ricadranno rovinosamente su famiglie e imprese. La sensazione è che tutti i protagonisti di questo corto circuito politico istituzionale non abbiano fatto tutto quanto era nelle loro possibilità per evitare e risolvere la crisi". Così il presidente di Alleanza Cooperative Italiane, Maurizio Gardini, a nome anche dei copresidenti Mauro Lusetti e Giovanni Schiavone, commenta la crisi di governo.

"Da una parte - si legge in una nota - auspichiamo che il governo, seppur nelle sue funzioni di amministrazione ordinaria, possa affrontare le sfide che ci attendono nelle settimane che ci separeranno dalle urne e in attesa del nuovo governo.

Dall'altra sappiamo che è difficile proprio perché resta in carica solo per la gestione ordinaria". "E allora temiamo che diventi tardi per fare bene quello che andrebbe fatto subito.

Confidiamo nel Capo dello Stato per arrivare il prima possibile alle urne. Questo Paese - conclude Gardini - ha un disperato bisogno di stabilità, credibilità, efficienza e slancio" (ANSA).