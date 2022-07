Governo: Confindustria Puglia, preoccupati per spread e Pnrr

(ANSA) - BARI, 21 LUG - "È un momento critico per l'Italia, noi siamo molto preoccupati per lo spread, per il Pnrr, perché Draghi è una persona di levatura internazionale, autorevole e stiamo perdendo questa guida". Lo ha detto il presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana, commentando le dimissioni del presidente del Consiglio. "L'Italia oggi è come una barca in mezzo alla tempesta dove i marinai litigano, invece di pensare a salvarsi. E' un momento talmente complicato che dovremmo unirci per risolvere i problemi - ha aggiunto Fontana - . Non è un buon momento ma io sono un imprenditore e sono un ottimista. Dobbiamo rimboccarci ancora di più le maniche per pagare l'enorme debito che l'Italia sta facendo e per andare avanti". (ANSA).