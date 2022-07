Governo: Confindustria Brescia, crisi è gesto irresponsabile

(ANSA) - MILANO, 21 LUG - La crisi di governo è "inspiegabile" e dimostra l'irresponsabilità di "gran parte della classe politica. Lo afferma il presidente di Confindustria Brescia Franco Gussalli Beretta, che "come prima cosa" ringrazia Mario Draghi "per il lavoro svolto nell'ultimo anno e mezzo, e per aver accettato un incarico delicato, a maggior ragione nel contesto della pandemia che caratterizzava l'inizio del 2021".

Quanto alla crisi di governo, è dettata, a suo dire, "esclusivamente da personalismi che dimostrano, da una gran parte della classe politica, la mancanza di consapevolezza della difficile realtà italiana e internazionale, su cui pesano le incertezze della crisi energetica e della guerra russo-ucraina".

"Così operando - sottolinea - si è agito in modo irresponsabile, senza pensare al bene del Paese e dei cittadini". (ANSA).