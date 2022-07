Governo: Confindustria Brescia, crisi è gesto irresponsabile (2)

(ANSA) - MILANO, 21 LUG - Secondo il presidente di Confindustria Brescia Franco Gussalli Beretta, i primi effetti della crisi di Governo "sono già evidenti, come testimonia il forte rialzo dello spread, ma purtroppo non è tutto". "Il rischio concreto, per il mondo delle imprese - sottolinea l'industriale bresciano - è quello di non vedere realizzati alcuni progetti che avevamo da tempo costruito insieme: penso ai piani per intercettare i fondi del Pnrr, su cui corriamo il pericolo di mancare target e scadenze richieste dall'Europa, ma anche alla battaglia per la riduzione del cuneo fiscale portata avanti da Confindustria, che aveva finalmente trovato d'accordo in modo trasversale le forze politiche e i corpi intermedi, e che ora rischia di non essere realizzata".

"Tra i temi cari alle imprese - aggiunge Beretta - auspichiamo, nonostante la crisi, il mantenimento delle indicazioni fornite a Confindustria dal ministro Cingolani, che in un incontro dei giorni scorsi aveva garantito per il prossimo inverno la continuità delle forniture energetiche, senza le quali rischieremmo un autentico collasso, così come il rinnovo del Credito d'imposta e il Gas ed electricity release".

"È evidente - ricorda - il Presidente di Confindustria Brescia - che, anche restando in carica nei prossimi mesi, la prassi impone un'autolimitazione del Governo, in cui viene meno la pienezza dei poteri e la capacità programmatica". "Il nostro auspicio - conclude - è che, giunti a questo punto, si possa almeno andare ad elezioni quanto prima, anche se lo scenario che ci aspetta non è incoraggiante. Con l'attuale legge elettorale, l'assenza di leadership in grado di modernizzare il Paese e un presumibile ulteriore frazionamento dei partiti, appare difficile l'emergere di un chiaro esito elettorale". (ANSA).