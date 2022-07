Governo: Confartigianato, crisi preoccupa le Pmi del Veneto

(ANSA) - VENEZIA, JUL 21 - "Si apre una crisi di Governo che preoccupa tantissimo le piccole e medie imprese del Veneto. In ballo non ci sono solo i 49,5 miliardi di euro e 2,5 punti di Pil, ma anche il blocco di riforme che, forse, valgono ancora di più in termini di competitività". Lo dichiara in una nota Roberto Boschetto, presidente di Confartigianato Imprese Veneto.

"Vogliamo ancora credere - prosegue Boschetto - che ci siano degli spiragli di soluzione, in mano al Presidente della Repubblica, che siano alternativi alle elezioni anticipate ad ottobre. Sono in ballo 55 snodi obbligati del Pnrr da centrare nel secondo semestre, cui è legata la terza rata europea. Molti dipendono da riforme fondamentali per la competitività di imprese e territori e anche per la società. C'è la legge per la concorrenza, ma non solo. Il completamento delle riforme della giustizia civile, penale e tributaria. E ancora la riforma fiscale e degli appalti che avrebbero dovuto sburocratizzare e aggiornare quadri normativi molto datati. Quello che vogliamo è un Paese che sostenga con convinzione 4 milioni di 'piccoli giganti' coraggiosi che contribuiscono a fare dell'Italia la seconda manifattura d'Europa dopo la Germania - conclude - e che si battono per restare competitive, nonostante tutto". (ANSA).