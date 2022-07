Governo: Bertin (Confcommercio), una sciagura per l'Italia

(ANSA) - VENEZIA, 21 LUG - "Far cadere il governo di Mario Draghi, l'italiano più illustre, è un gravissimo atto di irresponsabilità che ci fa vergognare davanti al mondo". Lo dice il presidente di Confcommercio Veneto Patrizio Bertin.

"Il Parlamento ha indignato l'Italia, che da più versanti anche negli ultimi giorni aveva espresso la propria fiducia nel professore - sottolinea - . Ieri è stata scritta una delle pagine più buie della storia repubblicana. Ne pagheremo le conseguenze, per i cittadini e le imprese vengono avanti mesi durissimi". Andare alle elezioni, per Bertin, " è una follia politica. L'unica consolazione è che l'intelligenza degli italiani presenterà il conto alle forze politiche che hanno voluto questa sciagura. Piccola postilla: e poi non ci si sorprenda o ci si strappi le vesti se il primo partito risulta essere quell'astensionismo - conclude - , che è un chiaro segnale di disappunto e presa di distanza da questo tipo di politica". (ANSA).