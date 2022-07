Di Stefano (Confindustria), senza prospettive Paese non cresce

(ANSA) - CUNEO, 21 LUG - "Il capitale umano è il carburante delle imprese e lo è ancora di più oggi che l'automazione sta crescendo. Si deve investire sui dipendenti e dare loro attenzione perché per troppi anni non si è incentivata la formazione. Adesso il trend è cambiato, il Pnrr aiuta, ma sono opportunità che noi imprenditori dobbiamo saper cogliere". Così Riccardo Di Stefano, presidente Giovani imprenditori di Confindustria, che a Cuneo ha preso parte all'assemblea estiva del Gruppo giovani di Confindustria. "C'è da affrontare - ha aggiunto - anche una crisi demografica dilagante, che pare irreversibile e non lo è. Senza prospettive il Paese smette di crescere". (ANSA).