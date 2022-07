Costruzioni: Cisl Emilia; troppo caldo, aziende chiedano Cig

(ANSA) - BOLOGNA, 21 LUG - Alla luce delle attuali temperature "le imprese edili cambino l'orario di lavoro, anticipando l'inizio nelle ore più fresche della mattina in modo da terminare alle 12 e attivando la cassa integrazione per il completamento delle otto ore giornaliere". E' quanto chiede la Filca-Cisl Emilia Centrale per fare fronte all'ondata di caldo che sta investendo il territorio nazionale .

"In questi giorni ai nostri Responsabili dei lavoratori alla sicurezza territoriali arrivano numerose richieste di aggiornamento dei Pos-Piani operativi della sicurezza relativi ai rischi dovuti allo 'stress da calore' - spiega in una nota la segretaria generale della Filca-Cisl Emilia Centrale Cinzia Zaniboni - Questo ci conforta in quanto testimonia che molte aziende, evidentemente assistite da consulenti e associazioni di categoria competenti, sono sensibili al fattore 'caldo' e si stanno attivando".

Ad ogni modo, argomenta Zaniboni, "ci rendiamo conto che la mole di lavoro, gli impegni e i tempi di consegna che le aziende devono rispettare sono difficilmente conciliabili con la nostra richiesta. Allo stesso tempo, però, bisogna tutelare i lavoratori ed evitare - aggiunge - che si facciano male in cantiere. Per questo chiediamo ai datori di lavoro di rinunciare a due o tre ore di produzione lavorativa al giorno per avere lavoratori più riposati e freschi il giorno dopo. Il nostro auspicio è che si arrivi al 15 agosto con 'zero infortuni', in modo che - conclude la segretaria generale della Filca Cisl Emilia Centrale - lavoratori e datori di lavoro possano trascorrere un sereno Ferragosto con le proprie famiglie".

