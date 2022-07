Confcooperative: Cardinali coordinatore E-R coop comunità

(ANSA) - BOLOGNA, 21 LUG - Il consiglio regionale di Confcooperative Habitat Emilia Romagna (la Federazione delle cooperative di abitazione che di recente ha accolto al suo interno anche le imprese comunitarie) ha eletto nei giorni scorsi Alessandro Cardinali come coordinatore regionale del settore cooperative di comunità, nonché come vicepresidente della Federazione stessa.

57 anni, parmense di Tarsogno di Tornolo e già amministratore pubblico, Cardinali è da tempo impegnato in qualità di socio fondatore all'interno della cooperativa di comunità Granducato che opera a Tornolo, nell'Alta Valle del Taro in Appennino parmense, dove svolge servizi turistici (come la gestione di un centro con noleggio e-bike e tende sospese) e di manutenzione delle aree boschive. (ANSA).