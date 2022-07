Unicredit-Sace supportano piano sviluppo padovana Nar

(ANSA) - PADOVA, 20 LUG - UniCredit e Sace supportano i piani di sviluppo sostenibile della padovana Nar spa, con un finanziamento di 2,2 mln di euro finalizzato in particolare a ridurre le emissioni di CO2 legate al ciclo produttivo. Nar è tra le aziende leader a livello europeo leader nella produzione di articoli in materie plastiche, con un focus nel segmento specifico dei nastri autoadesivi. L'operazione di Unicredit, del valore di 2,2 milioni di euro, è assistita dalla garanzia Sace.

Si tratta di un finanziamento denominato "Futuro Sostenibile", soluzione studiata da UniCredit per le imprese che si impegnano a migliorare il proprio profilo di sostenibilità: la banca riconosce all'azienda, al momento dell'erogazione, una riduzione del tasso rispetto alle condizioni offerte per queste operazioni, con successiva verifica del raggiungimento di almeno due obiettivi di miglioramento in ambito Esg, prefissati alla stipula del finanziamento. (ANSA).