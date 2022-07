Pnrr: Confindustria, su R&S è occasione unica di sviluppo

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - "Il Pnrr-Ricerca rappresenta una occasione unica di sviluppo per instaurare il circolo virtuoso tra ricerca, innovazione e sviluppo economico. Specie in queste giornate di assoluta incertezza per il Paese è essenziale continuare a sostenere le imprese che hanno scelto la strada virtuosa della ricerca e se possibile ampliare la platea di quelle che hanno incrementato gli investimenti. Infine, cruciale sarà rafforzare la sinergia tra ricerca pubblica e privata" avverte la dg di Confindustria, Francesca Mariotti, intervenendo ad un incontro organizzato in via dell'Astronomia, con il Ministero dell'Università e della Ricerca, su "Pnrr: Dalla Ricerca all'Impresa. Puntare sulle partnership pubblico privato" "Stiamo scrivendo insieme l'inizio di un nuovo modello di ciò che sarà la ricerca in Italia che si candida a essere anche esempio in Europa", commenta - secondo quanto riporta una nota - il ministro Cristina Messa: "Abbiamo investimenti e abbiamo tolto vincoli che per anni hanno reso difficile un rapporto solido e costruttivo tra pubblico e privato. Gli strumenti ci sono tutti: abbiamo creato le basi per un nuovo sistema di collaborazione in grado di creare filiere di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico per l'Italia del futuro".

Il vicepresidente per la ricerca e lo sviluppo di Confindustria, Francesco De Santis, sottolinea quanto il Pnrr-Ricerca sia "un piano ambizioso nel merito e nel metodo, individua chiaramente i gap che hanno da sempre bloccato il Paese e mette in atto riforme ed interventi per risolverli. Il ruolo delle imprese -evidenzia - torna al centro. Stanno facendo la propria parte: nel corso del ventennio 2000-2020 hanno raddoppiato l'investimento in R&S, con una significativa accelerazione soprattutto nel corso dell'ultimo decennio. Aumenta anche il personale impegnato in attività di R&S nel settore privato +7,4% di ricercatori nel 2019 rispetto al 2018". (ANSA).