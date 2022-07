Lavoro: Legacoop E-R, positivo incontro a Roma su Cmc

(ANSA) - BOLOGNA, 20 LUG - Il summit avvenuto Ministero dello Sviluppo Economico sulla vertenza Cmc, "è stato positivo. Ora sono sul tavolo tutti gli elementi per risolvere la situazione di sofferenza di quella che è la terza azienda italiana di costruzioni". Così il presidente di Legacoop Emilia-Romagna, Giovanni Monti, che ha partecipato all'incontro, commenta il faccia a faccia cui hanno partecipato anche i rappresentanti della Regione, dei ministeri dell'Economia e Finanze, delle Infrastrutture, del Lavoro, il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, le rappresentanze nazionali di Cgil, Cisl e Uil, Invitalia, i rappresentanti di Cmc.

"Già all'inizio di agosto dovrebbe venire convocato un tavolo per dare indicazioni concrete sul futuro di Cmc - osserva Monti -: abbiamo registrato un impegno comune per individuare una soluzione che metta a disposizione le risorse e gli strumenti necessari a consolidare e rilanciare la cooperativa salvaguardando così i 3.800 posti di lavoro e le 15.000 aziende dell'indotto e permettendo a Cmc di operare per realizzare le tante infrastrutture necessarie al Paese inserite nei piani del Pnrr". (ANSA).