Inps: 877.724 pensioni con decorrenza 2021, media 1.203 euro

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Il totale delle pensioni con decorrenza nel 2021 è pari a 877.724, per un importo medio mensile di 1.203 euro: di queste, 490.097 riferite a donne, per un importo medio mensile di 1.018 euro, e 387.627 a uomini (1.436 euro mensili). Lo rende noto l'Inps, che ha appena pubblicato gli esiti dell'Osservatorio sul monitoraggio dei flussi di pensionamento. Quanto, invece, alle nuove prestazioni, "con decorrenza nel periodo gennaio-giugno 2022 sono state 390.932", per un importo medio mensile di 1.173 euro: predominante, anche qui, la componente femminile (212.623 contro 178.309 assegni maschili) a fronte, però, fa sapere l'Istituto pubblico, di un importo medio mensile più basso (959 euro contro i 1.427 euro degli uomini). (ANSA).