Governo: Giarrusso a Draghi, pensioni insostenibili? La sua

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - "Presidente lei ha affermato che dobbiamo tenere le mafie lontane dal Pnrr, ma come intende farlo? Liberando i mafiosi dall'ergastolo, i capomafia dal 41bis, è così che intende tenerli lontani? Ha fatto una scelta di campo nella sua squadra, affianco a lei la principale responsabile, il ministro della giustizia. Quelle norme erano scritte col sangue di chi aveva dato la vita". Così il senatore di Italexit Dino Mario Giarrusso in Aula al Senato si rivolge al premier Draghi. Dall'Aula si levano proteste ma il suo intervento prosegue.

"Presidente, - aggiunge - ha avuto il coraggio di citare le grande riforme del processo penale, come se non sapesse che i suoi amici europei l'hanno bocciata. Siamo osservati speciali dall'Europa perché i processi di corruzione rischiano di essere cancellati grazie a Cartabia". E poi accusa il presidente di aver "mostrato ferocia verso gli ultimi, ha parlato di pensioni: le pensioni insostenibili sono quelle come le sue, quelle dei privilegiati come lei". (ANSA).