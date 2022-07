Ex Ilva: sindacati, esposto per ferie tramutate in Cig

(ANSA) - TARANTO, 20 LUG - Fim, Fiom e Uilm di Taranto hanno presentato un esposto all'Inps e all'Ispettorato del lavoro, chiedendo un loro intervento per far revocare la decisione di Acciaierie d'Italia di tramutare in Cassa integrazione straordinaria il periodo di ferie concordato dal lavoratore con il proprio responsabile diretto. Le sigle metalmeccaniche fanno rilevare che le ferie non maturano in caso di "sospensione totale" delle lavorazioni ma "nell'ipotesi di Cig parziale, ovvero per i lavoratori che operano su degli impianti e/o reparti attualmente operativi e che svolgono una rotazione della cassa integrazione, deve essere garantito al lavoratore il ristoro psico-fisico correlato all'attività svolta" . I sindacati contestano la modifica unilaterale della disposizione con la quale "si comunicava ai dipendenti il periodo di ferie estivo, cosi come garantito dal vigente CCNL e dall'articolo 36 della Costituzione Italiana". (ANSA).