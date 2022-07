Energia: Confcommercio, 'costi crescono, imprese in ginocchio'

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - "Mentre le forze politiche stanno discutendo della crisi di Governo, le imprese si trovano a dover fronteggiare una crisi che rischia di bruciare migliaia di attività a causa dell'inarrestabile crescita dei prezzi energetici. Un'impennata costante che sta mettendo in ginocchio il mondo produttivo". E' l'allarme lanciato dal segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, Marco Barbieri, che ha citato alcuni dati dell'Area energia e ambiente di Confcommercio secondo cui nell'ultimo anno il costo dell'energia elettrica è cresciuto del 239%, quello del gas del 600%.

"Il vero dato preoccupante però è la crescita costante e inarrestabile di questi costi. Negli ultimi 30 giorni il costo dell'energia elettrica è cresciuto del 44%, quello del gas del 92%. Sono dati che davvero preoccupano e mettono a serio rischio la ripresa economica ma soprattutto la sopravvivenza di migliaia di imprese - ha aggiunto - . Le prospettive non sono buone, ho notizia di alcuni distributori per il gas stanno informando i propri clienti che dal 1 ottobre 2022 non garantiranno né la fornitura, né i prezzi contrattualmente stipulati".

Se questa situazione dovesse perdurare, i costi energetici dell'anno termico 2022/2023 per il GAS e del 2023 per l'energia elettrica saranno il doppio od il triplo di quelli sostenuti sino ad oggi - ha concluso -. Oggi è urgente ed inderogabile agire non solo sui contratti energetici ma anche sull'efficientamento dei processi e degli impianti. E' responsabilità delle forze politiche, del Governo, intervenire al più presto per mettere in sicurezza il sistema economico".

(ANSA).