Ad Ischia centro estetico abusivo, titolare evasore fisco

(ANSA) - ISCHIA, 20 LUG - La Guardia di Finanza di Ischia ha individuato sull'isola d'Ischia, a Forio, in un'abitazione privata, un avviato studio estetico completamente sconosciuto al fisco. La titolare, una donna di origine dominicana che pubblicizzava la propria attività sui vari canali social, svolgeva la professione di estetista e parrucchiera sprovvista di qualsivoglia autorizzazione.

Durante il controllo, sono stati ritrovati, da parte dei militari lampade speciali, attrezzature per la manicure e per la ceretta, prodotti di bellezza esposti per la vendita e persino alcuni certificati che attestavano la frequentazione di corsi da estetista da parte della titolare e un listino prezzi per i trattamenti. Inoltre, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto agende che riportavano l'annotazione degli appuntamenti ed i compensi volta per volta incassati e anche l'utilizzo di lavoratori, il tutto completamento a nero. Nei confronti della donna, da considerarsi evasore totale, è stato avviato un controllo fiscale con il quale si procederà a ricostruire l'entità delle imposte evase al fisco. Nel contempo, sono state irrogate le sanzioni amministrative per l'esercizio in assenza dei requisiti professionali e per la mancanza di autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività. (ANSA).