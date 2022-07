++ Mobilità: autotrasporto e merci in aereo a livello pre covid

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - La ripresa della mobilità in Italia supera il livello pre-covid in alcuni settori mentre in altri vi si avvicina. L'autotrasporto, insieme al trasporto aereo delle merci e del traffico sui traghetti, è superiore ai dati del 2019. Scarti inferiori al 10% rispetto ai valori pre-pandemici vengono registrati invece per il trasporto stradale di veicoli leggeri, la domanda di servizi ferroviari intercity e i flussi di passeggeri sul trasporto pubblico locale. È quanto emerge dal Report trimestrale dell'Osservatorio sulle tendenze di mobilità predisposto dalla Struttura Tecnica di Missione (Stm) del Mims.

(ANSA).