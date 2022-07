Welfare:Veneto, 165 persone raggiunte da progetto InpsxTutti

(ANSA) - VENEZIA, 19 LUG - Sono 165 in Veneto le persone che sono entrate in contatto con i Comuni, attraverso i servizi sociali, e le Caritas diocesane, per il tramite dei Centri di Ascolto, nell'ambito del progetto "InpsxTutti" di Anci, Caritas e Inps per riuscire ad intercettare e ad offrire un sostegno alle persone più fragili e deboli residenti in regione.

Di queste persone, 73 hanno presentato domanda per prestazioni erogate dall'Inps o dai Comuni e 55 hanno potuto beneficiarne.

Con questo progetto si è voluto sperimentare un percorso fuori dagli schemi già collaudati di collaborazione istituzionale con l'intento di riuscire ad offrire anche a coloro che sono a rischio di esclusione sociale e privi dei necessari mezzi economici o che vivono in contesti svantaggiati, l'accesso alle prestazioni sociali altrimenti impossibili per carenza di informazioni, barriere linguistiche, emarginazione.

Il Presidente di Anci Veneto, Mario Conte, il Direttore delle Caritas, don Enrico Pajarin, e il Direttore regionale Inps, Antonio Pone, hanno analizzato insieme i dati e condiviso la valutazione "assolutamente positiva e incoraggiante" della sperimentazione che si avvia a divenire, perciò, strutturata e definitiva. (ANSA).