Unioncamere E-R, +1,8% aziende giovani nel primo trimestre

(ANSA) - BOLOGNA, 19 LUG - Aumentano, seppur in maniera contenuta, nel primo trimestre dell'anno, le imprese giovanili in Emilia-Romagna: a fine marzo erano 26.680, con un incremento rispetto alla stessa data 2021 di 459 unità, l'1,8%. È quanto emerge dai dati del Registro delle imprese delle Camere di commercio elaborati da Unioncamere Emilia-Romagna.

Nel primo scorcio del 2022, la consistenza delle imprese giovanili è aumentata in tutti i macro-settori, ma non in modo omogeneo. L'incremento è stato determinato dalle costruzioni (+7,3%, +323 imprese) e dalle attività professionali, scientifiche e tecniche (+184 unità, +16,7%), ambito in cui spiccano le imprese attive nella pubblicità e ricerche di mercato (+24,6%, +79 unità) e di quelle delle attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale (+19,9%, +58 unità).

Diseguale l'andamento dei servizi che, complessivamente, avanza dello 0,8% con 142 nuove imprese: la dinamica è risultata positiva per l'insieme dei servizi diversi dal commercio (+156 imprese, +1,4%), negativa nei servizi di alloggio e ristorazione (-146 unità, -4,8%) e nelle le attività di trasporto e magazzinaggio (-5,4%, -36 imprese). In flessione il settore della moda (-50 unità, -13,1%, in particolare le aziende attive nelle confezioni (-34 unità, -11,9%) mentre avanzano le imprese giovanili attive nell'agricoltura, silvicoltura e pesca (+21 unità, +0,9%).

Quanto alla forma giuridica crescono le ditte individuali (+310 unità, +1,6%) e le società di capitale (+3,9%, +174 unità). (ANSA).