Unioncamere, 44% imprese prevede di non trovare personale

(ANSA) - TORINO, 19 LUG - Sono quasi 31.000 i contratti di assunzione previsti dalle imprese piemontesi a luglio 2022, 2.890 in meno dello stesso mese di un anno fa, ma in 44 casi su 100 le aziende prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati, dato in linea rispetto al mese precedente (43) e superiore alla media nazionale di giugno (40%). La mancanza di candidati è la motivazione più segnalata dalle imprese (28%), seguita dall'inadeguata preparazione dei candidati (12%). Sono alcuni dei dati del Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal.

Nel trimestre luglio-settembre le entrate programmate sono 86.950, 1.590 in più rispetto dello stesso periodo dell'anno scorso: incremento dovuto al comparto industriale, mentre i servizi mantengono un trend negativo. Tra i profili più difficili da reperire in regione si segnalano dirigenti e direttori (difficoltà segnalata nell'84% dei casi), farmacisti, biologi e altri specialisti delle scienze della vita (74%), operai specializzati nell'edilizia e nella manutenzione degli edifici (64%), operai nelle attività metalmeccaniche richiesti in altri settori (62%), cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici, con ben 3.480 figure ricercate nel mese e un grado di difficoltà del 60% e operai specializzati e conduttori d'impianti nell'industria alimentare, con una difficoltà di reperimento pari al 60% e circa 1.200 figure ricercate. (ANSA).