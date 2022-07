Ucraina:Terzulli (Sace),forte impatto su economia mondiale(2)

(ANSA) - VICENZA, 19 LUG - Per Terzulli"l'aumento delle tensioni politiche e sociali in diverse aree emergenti, in alcuni casi ancora riconducibili agli effetti diretti e indiretti della pandemia, evidenziano un'instabilità che emerge soprattutto dove le istituzioni mancano di un diffuso consenso e nella popolazione. Il conflitto militare tra Russia e Ucraina è emblematico di questi aspetti, con effetti che vanno anche oltre la violenza politica, al momento circoscritta al territorio ucraino e si riverberano sui rischi di trasferimento e convertibilità e di esproprio e breach of contract".

"L'Africa Subsahariana - ha concluso Terzulli - ha registrato diversi episodi di instabilità sul finire del 2021 e inizio 2022 con colpi di stato in Ciad, Guinea, Mali, Sudan e Burkina Faso e tensioni socio-politiche in Nigeria, Etiopia e Mozambico. I livelli di instabilità politica sono aumentati anche in altri Paesi quali Kazakistan, Libano, Tunisia, Ecuador, El Salvador e Colombia". (ANSA).