Ucraina: Terzulli (Sace), forte impatto su economia mondiale

(ANSA) - VICENZA, 19 LUG - "Sebbene con una quota limitata, pari al 2% su Pil globale e commercio internazionale, Russia e Ucraina esercitano una forte influenza sull'economia mondiale in quanto principali fornitori di materie prime, con il 30% delle esportazioni mondiali di grano, il 20% di mais, fertilizzanti minerali e gas naturale e l'11% di petrolio". E' l'analisi sulle conseguenze della guerra in Ucraina tracciato oggi nella sede di Confindustria Vicenza, Alessandro Terzulli, chief economist di Sace, intervenuto al convegno sul tema "Le imprese vicentine e le nuove sfide della globalizzazione". "Le quotazioni di materie prime, che comprendono anche nichel, uranio, gas inerti come argon e neon - ha aggiunto Terzulli - sono aumentate notevolmente e contribuiscono ulteriormente alle pressioni sui prezzi al consumo. Oxford Economics (OE) stima un peggioramento dell'inflazione mondiale attorno al 7,6% nel 2022, oltre 2 punti in più rispetto alla previsione pre-conflitto". "Il Pil mondiale - ha osservato il chief economist Sace - è atteso attorno a +3.0% sia nel 2022 sia nel 2023, con previsioni Oe in linea con Banca mondiale e Ocse. Le stime sono riviste ulteriormente al ribasso, rispettivamente +2.9% e +1.5% in caso di ulteriore prolungamento e intensificazione del conflitto, con impatti maggiori per i Paesi dell'Unione Europea". (ANSA).