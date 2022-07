Pmi: Terranova (Fmpi), siano baricentro strategia rilancio Paese

(ANSA) - NAPOLI, 19 LUG - "Le piccole imprese rappresentano la spina dorsale produttiva dell'Italia e la principale fonte di lavoro per il nostro Paese, il problema non è chi guida il Governo, ma compiere le scelte giuste per dare risposte adeguate a quello che è il motore economico della nostra Nazione".

E' quanto afferma la presidente della Federazione Piccole Imprese, Antonina Terranova.

"Le piccole imprese devono essere il baricentro dell'attenzione delle forze politiche e della strategia per far fronte alla difficile fase economica che stiamo vivendo, dopo la crisi economica, dopo la pandemia e, adesso, con la guerra e le sue gravi conseguenze economiche" - sottolinea Terranova, che aggiunge: "questo sarà il tema della conferenza stampa che terremo giovedì prossimo alle ore 11, al Centro Direzionale di Napoli isola E7, al piano 19, nella quale presenteremo i dati della nostra rappresentatività, il nostro nuovo assetto organizzativo e il nostro nuovo Direttore Generale". (ANSA).