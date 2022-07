Pil: Confcommercio, economia peggiora, -0,6% a luglio (2)

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - L'economia italiana - stima l'ufficio studi di Confcommercio - che pure ha mostrato nella prima parte dell'anno grande vivacità, ha cominciato a evidenziare segnali di un possibile forte rallentamento. A maggio, sia la produzione industriale sia l'occupazione sono tornate a registrare una riduzione su base congiunturale; a giugno la fiducia delle famiglie si è collocata al minimo da novembre 2020.

"I mesi estivi si sono aperti all'insegna di un preoccupante clima d'incertezza. - spiega Confcommercio nelle sue previsoni - Il quadro internazionale appare ancora molto complesso e non si intravedono segnali di risoluzione del conflitto in Ucraina. I mercati delle materie prime continuano ad essere attraversati da molteplici turbolenze, elemento che contribuisce a rendere molto complicata l'individuazione della fine della fiammata inflazionistica che sta coinvolgendo tutte le principali economie. A questo si aggiungono i timori, non sempre razionali, sulle conseguenze delle restrizioni monetarie messe in atto dalle Banche Centrali". (ANSA).