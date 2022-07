Pesca: Alleanza Coop, nuove regole Ue per accedere a fondi

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - L'Europa riscrive le regole sui termini e le date di inammissibilità delle domande di sostegno nell'ambito del Feampa, Fondo europeo per gli Affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura. Tra le principali novità che verranno introdotte è previsto una maggiore distinzione tra i diversi tipi di infrazione, con una tolleranza che si annulla man mano che aumenta la gravità dell'inadempimento. Lo rende noto l'Alleanza delle Cooperative italiane pesca, soddisfatta per la proposta del nuovo atto delegato presentato dalla Commissione Europea, dopo che il Parlamento Ue aveva rigettato la precedente versione. "Questo nuovo testo - afferma l'Alleanza- risolve molte delle criticità presenti nella vecchia proposta, reintroducendo il principio di proporzionalità delle infrazioni che portano alla bocciatura delle domande per l'accesso ai fondi".

Il nuovo testo che, salvo improbabili nuove obiezioni parlamentari, entrerà in vigore tra due mesi, introduce alcune novità, tra cui il fatto che spetterà ai singoli Stati verificare in via definitiva l'inammissibilità della domanda; inoltre, in caso di infrazioni commesse dopo che l'impresa ha ricevuto il sostegno, l'importo da restituire sarà proporzionato alla natura, alla gravità, alla durata e alla reiterazione delle infrazioni. "Ringraziamo i nostri parlamentari europei per la preziosa attività svolta - conclude l'Alleanza - che ha colto esigenze e problematiche dei pescatori e confidiamo che gli effetti positivi di questo regolamento possano essere visibili a breve". (ANSA).