Ok Ue ad aiuti Italia per 700 mln a pmi per crisi ucraina (2)

(ANSA) - BRUXELLES, 19 LUG - Le aziende destinatarie degli aiuti italiani sui quali la Commissione Ue ha dato luce verde possono essere attive in ;;tutti i settori, a eccezione della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca, dell'acquacoltura, del settore bancario e finanziario. Per essere ammissibili, le pmi e gli enti devono aver realizzato negli esercizi 2019, 2020 e 2021, almeno il 20% del proprio fatturato attraverso esportazioni verso l'Ucraina, la Federazione Russa o la Bielorussia; e prevedere una contrazione di almeno il 20% del fatturato per l'anno fiscale 2022. Potranno ricevere importi limitati di aiuto sotto forma di sovvenzioni dirette. L'aiuto non supererà i 400 mila euro per impresa e sarà concesso entro fine 2022. (ANSA).