Inflazione: Confcommercio, a luglio +8,2% su anno

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "Le tensioni inflazionistiche non accennano ad attenuarsi. Sulla base delle nostre stime, a luglio si dovrebbe registrare, rispetto a giugno, un incremento dei prezzi al consumo dello 0,7%, con una variazione dell'8,2% su base annua". Lo scrive Confcommercio.

"Il perdurare di questa situazione, non potrà non influire sui comportamenti delle famiglie. L'espansione della quota destinata alle spese obbligate, in un contesto di stagnazione o riduzione del reddito disponibile, è destinata a riflettersi sulla domanda di quella parte dei consumi liberi che sono ben lontani dall'avere recuperato i livelli del 2019". (ANSA).