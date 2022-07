Governo: Lusetti (LegaCoop), spero Draghi possa continuare

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "Non si sa cosa dirà domani l'attuale Presidente del Consiglio. Spero che questi giorni gli abbiamo portato buoni consigli e lo mettano nelle condizioni di continuare il percorso, che, se invece si dovesse interrompere, sarebbe un ulteriore elemento di instabilità per questo Paese e di incertezza per tutti quanti noi". A dirlo, Mauro Lusetti, Presidente di Legacoop, oggi nel corso della presentazione del Rapporto di Sostenibilità di CoopCulture per il 2020-2021. "Ciò che sta avvenendo e che avverrà nei prossimi giorni - aggiunge successivamente Lusetti - rischia di mettere in difficoltà la capacità del Paese di saper intercettare tutto quello che il Pnrr di buono ci ha fatto vedere e capire. Se questo percorso si interrompe domani, con tutte le conseguenze dal punto di vista politico, saranno a rischio una quantità incredibile di situazioni", dice, a partire dalle "riforme che sono il presupposto per ottenere i soldi del Pnrr e che per la stragrande maggioranza sono ferme in Parlamento" al necessario "aumento della capacità della spesa pubblica". (ANSA).