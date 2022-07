Consumi: Confcommercio, a giugno contenuti, +0,7%

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "A giugno 2022 l'Indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) segnala un incremento su base annua dello 0,7%, in netto ridimensionamento rispetto alle variazioni registrate nei mesi precedenti. Questa evoluzione è anche la conseguenza fisiologica del ritorno a confronti con periodi in cui le condizioni di vita del Paese sono state meno emergenziali.

Il contenuto incremento registrato dall'indicatore nell'ultimo mese è frutto esclusivamente del positivo recupero registrato dalla domanda per i servizi (+11,9%), a cui si è contrapposta una riduzione di quella relativa ai beni (-3,3%). Lo scrive Confcommercio. (ANSA).