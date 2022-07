Confindustria Vda, prevista crescita produzione e ordinativi

(ANSA) - AOSTA, 19 LUG - L'indagine previsionale relativa al terzo trimestre 2022 effettuata da Confindustria Valle d'Aosta evidenzia un miglioramento rispetto al trimestre precedente dei principali indicatori, nonostante vi siano ancora problematiche per il rincaro delle materie prime, il caro energia e il riacutizzarsi dell'emergenza sanitaria. "I nostri imprenditori mostrano tuttavia di affrontare questo periodo così complesso con la giusta dose di coraggio", commenta il neopresidente, Francesco Turcato.

In netto miglioramento il dato sull'occupazione che passa da un +20,00% dello scorso trimestre ad un +39,02% dell'attuale.

Sostanzialmente stabile il dato relativo al ricorso alla Cassa integrazione guadagni che si attesta su di un +2,63%.

Migliora significativamente il dato relativo alla produzione che si attesta per il terzo trimestre 2022 su di un +44,19%.

Positivo anche il dato sugli ordinativi che passa da un +17,02% della precedente rilevazione ad un +36,59% dell'attuale. In lieve miglioramento anche il dato sull'export che passa da un +28,57% del trimestre precedente ad un +30,43% dell'attuale.

Varia un poco la composizione del carnet ordini, in particolare diminuiscono le aziende con ordini per meno di un mese che passano da un +21,62% dello scorso trimestre ad un +9,09% dell'attuale. Aumentano invece quelle con visibilità 1-3 mesi (da +35,14% a +51,52%). Diminuiscono leggermente quelle con visibilità oltre i tre mesi (da 43,24% a 39,39%).

In leggero miglioramento il dato sugli investimenti: quello per ampliamenti si attesta su di un +38,89%, quello per sostituzioni su di un +25%. In leggero rialzo rispetto allo scorso trimestre la percentuale degli imprenditori che non prevede di fare nessun investimento che si attesta su di un +36%. In lieve aumento il tasso di utilizzo impianti che si attesta su di un +74,41%. (ANSA).