Cna Lombardia: nuovo impianto di riciclo polistirolo

(ANSA) - MILANO, 19 LUG - È nato in Lombardia, nel territorio della Brianza, un nuovo impianto che dal riciclo del polistirolo crea un prodotto uguale al legno. Il Nova Foam è nato dall'unione di due aziende associate CNA Lombardia, ovvero Officina Meccanica Gualco e LoadMec, e per ogni chilo di polistirolo riciclato vengono risparmiati 3,1 kg di CO2 immessi nell'ambiente.

L'impianto permette così, di sostituire sia le attuali plastiche sia i legnami, prodotti che vengono invece creati direttamente dalle materie prime, il tutto in un processo non inquinante, che non produce scarti da smaltire, non consuma acqua e non ha emissioni rilevanti e, infine, permette lo smaltimento di materiale dalle piattaforme di scarico dei rifiuti.

"Apprendere che in seno alla platea dei nostri associati ha avuto luogo un'iniziativa come quella che ha portato alla costruzione, o meglio all'invenzione di Nova Foam non mi ha stupito. È il segno di una forza e di una volontà di superare i confini tra imprese e tra Paesi per restare competitivi e sostenibili in una fase complessa come quella che stiamo vivendo" ha dichiarato il responsabile CNA Produzione di Cna Lombardia, Paolo Panciroli. (ANSA).