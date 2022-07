Cingolani in Confindustria, confronto su emergenza energia

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - In una riunione straordinaria del Consiglio Generale di Confindustria, guidato dal Presidente Carlo Bonomi, ha partecipato oggi il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani ,per un confronto "sull'emergenza energia".

Tra i temi affrontati- indica via dell'Astronomia -, "la necessità di mettere in campo interventi strutturali in una cornice di politica industriale, l'introduzione di un tetto al prezzo del gas, l'adozione di una strategia di diversificazione del mix energetico nazionale e l'importanza di proseguire con l'execution del PNRR, che vede nella transizione ecologica uno dei suoi pilastri fondanti".

Il ministro "ha illustrato il piano del Governo italiano per superare nel medio periodo la dipendenza energetica dell'Italia e ha evidenziato la grande opportunità per l'Italia di acquisire una posizione di leadership nel Mediterraneo come futuro hub energetico". (ANSA).