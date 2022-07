Alleanza coop, da Ue misure di flessibilità per l'ortofrutta

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - E' soddisfatta l'Alleanza Alleanza Cooperative Agroalimentari della pubblicazione di un nuovo pacchetto di misure della Commissione a favore del settore ortofrutticolo, che introduce misure straordinarie e di flessibilità per ridurre e compensare gli effetti negativi determinati dal contesto internazionale, dando risposte urgenti alle Organizzazioni di produttori (Op) e alle aziende agricole.

"Il risultato, che arriva dopo una iniziale chiusura da parte della Commissione, è stato possibile grazie ad un intenso lavoro di pressing - spiega il coordinatore Ortofrutta, Davide Vernocchi - ora ci attendiamo un recepimento delle nuove regole in tempi veloci nel quadro dell'imminente definizione dei decreti Mipaaf".

Il via libera ad alcune deroghe transitorie significative alla Ocm -Organizzazione comune mercato - ortofrutticoli applicabili nel 2022, aggiunge Vernocchi, "è molto importante per consentire alle Op di affrontare le turbative del mercato causate dall'invasione russa dell'Ucraina, a partire da quella che consente di portare il livello di co-finanziamento dei Programmi Operativi fino al 70%". Nel pacchetto sono inoltre state inserite altre misure di flessibilità che vengono incontro ai problemi di ordine economico e finanziario a cui le Op si trovano a far fronte, che consentirà loro una migliore pianificazione degli investimenti. I fattori di instabilità che stanno impattando direttamente sulla competitività e redditività del settore ortofrutticolo italiano ed europeo, ricorda Vernocchi, sono "la siccità, le gelate, le crescenti problematiche fitosanitarie e la mancanza di manodopera, che si sono andati ad aggiungere alle pesanti ricadute sui costi e sui mercati causate dal conflitto russo-ucraino". (ANSA).