Alimentare: doppio primato Italia per export e import 2021

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Segnano un doppio primato gli scambi commerciali con l'estero dell'agroalimentare. Se le esportazioni superano per la prima volta i 50 miliardi di euro (+11,3%), è record anche per le importazioni con 48,28 miliardi (+13,6%); un dato quest'ultimo che interrompe il trend positivo della bilancia agroalimentare, passata da un deficit di oltre 6,5 miliardi di euro del 2014 a +2,86 miliardi nel 2020. La contrazione nel 2021 è tuttavia contenuta per la bilancia che rimane superiore ai 2 miliardi di euro. È quanto emerge dalla 30/ma edizione del Rapporto 2021 sul commercio estero dei prodotti agroalimentari, realizzato dal Crea con il suo Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia.

Nel 2021 la crescita in valore, rispetto all'anno precedente delle vendite riguarda quasi tutti i principali mercati e prodotti, ad eccezione di pasta (-6,2% in valore e -12,6% in quantità) e conserve di pomodoro (rispettivamente +0,2% e -7,7%), dopo il netto aumento del 2020, risultando comunque superiore al 2019. Dal lato delle importazioni, l'aumento degli acquisti riguarda tutti i principali prodotti, particolarmente marcato per crostacei e molluschi congelati (+40,7% in valore).

In generale, nel 2021 si riscontra un aumento dei valori medi unitari degli scambi. Ue e Nord America si confermano i principali mercati di riferimento per le esportazioni agroalimentari Made in Italy, con quote rispettivamente del 57,7% e del 13,2%. Dal lato delle importazioni, oltre all'Ue che copre il 68%, Asia e Sud America sono le altre principali aree di approvvigionamento. In particolare i netti incrementi in valore riguardano quasi tutti i principali paesi partner dell'Italia; sia i clienti tra cui Germania (+7,1%), Francia (+8,3%) e Stati Uniti (+14,2%), sia i fornitori tra cui Francia (+11,5%) e Spagna (+12%). (ANSA).