Scuola: Confartigianato, riforma Its primo necessario passo

(ANSA) - TORINO, 18 LUG - "È un primo necessario passo per orientare sempre di più questo Sistema verso la costruzione di professionalità capaci di governare l'innovazione tecnologica all'interno delle imprese. Un sistema, quello degli Its, in cui Confartigianato Imprese Piemonte crede fermamente". Così il presidente di Confartigianato Imprese Piemonte, Giorgio Felici, commenta l'approvazione alla Camera della riforma degli Istituti tecnici superiori. Sette quelli piemontesi su una platea nazionale di 121 istituti. "In particolare - afferma Felici - ne esce valorizzato il ruolo della piccola impresa, più volte richiamata nel testo di legge. Importante anche il riconoscimento del ruolo centrale dell'impresa, altro aspetto importante è la conferma e l'ulteriore accentuazione della integrazione tra teoria e pratica. I corsi, infatti, devono essere progettati in modo da garantire un corpo docenti composto per il 50% da professionisti provenienti dal mondo del lavoro, per una quota di ore di docenza sul monte orario complessivo non inferiore al 60%. Va infine nella direzione da noi proposta anche la parte della riforma dedicata all'orientamento. Bene che la legge preveda misure per far conoscere queste realtà formative ai giovani e alle famiglie e per promuovere scambi di buone pratiche tra Its e Academy. Auspichiamo che vengano in futuro poste le premesse per la costruzione di un vero sistema dell'apprendistato di alta formazione più vantaggioso per giovani e imprese, soprattutto per le più piccole". (ANSA).