Governo: Unioncamere, invito a Draghi a proseguire incarico

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - "L'attuale delicato contesto sociale, economico e geopolitico e l'imminente apertura della sessione di bilancio rendono necessaria la stabilità dell'azione di Governo.

E' quanto si legge in una nota di Unioncamere.

"L'inflazione crescente che erode il potere d'acquisto delle famiglie ed i margini aziendali - prosegue Unioncamere - la crisi energetica, la guerra, sono fattori che contribuiscono a rendere particolarmente complessa la situazione delle imprese.

Questa situazione richiede che il Governo prosegua il suo lavoro di rilancio del Paese e di guida nelle riforme necessarie anche per far fronte alle molte emergenze che questa fase storica comporta".

Per questo Unioncamere, a nome del sistema delle Camere di commercio, "esprime il suo auspicio affinché il Presidente Mario Draghi prosegua nel suo alto incarico.

I prossimi mesi saranno fondamentali - conclude Unioncamere - per portare a termine le riforme che l'Europa ha posto come premessa all'erogazione del 220 miliardi del PNRR in un percorso sul quale non possiamo perdere tempo". (ANSA).