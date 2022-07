Governo: Confindustria Radio Tv, essenziale continuità d'azione

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - "Ogni giorno che passa rende chiaro quanto sia assurda e dannosa la crisi di governo, in un momento di scadenze essenziali per il Pnrr, l'economia, le riforme di cui il Paese ha bisogno". A sottolinearlo, in una nota, è Confindustria Radio Televisioni, l'associazione che rappresenta le maggiori aziende del settore radiotelevisivo, nazionali e locali, pubblica e private, che chiede al "presidente Draghi e a tutte le forze politiche uno sforzo di ulteriore responsabilità e di dare continuità all'azione di governo. In questo contesto riteniamo di fondamentale importanza per il Paese e per il nostro settore che il governo prosegua la sua azione e persegua gli obiettivi di innovazione e di efficienza del sistema economico". "Le nostre aziende - ricorda Confindustria Radio Tv - stanno gestendo una complessa fase di transizione digitale che richiede importanti investimenti e interlocuzioni istituzionali stabili, credibili e concrete. Le imprese radiotelevisive stanno, infatti, fronteggiando un mercato pubblicitario, nostra principale risorsa, che risente fortemente dell'attuale difficile scenario economico, ed una concorrenza sempre più agguerrita da parte delle diverse piattaforme Ott. Al contempo stanno assicurando totale continuità nella loro missione di informazione ed intrattenimento, a servizio dei cittadini, tutelando l'occupazione del settore e assicurando pluralismo e coesione sociale. Tutto questo ha bisogno di stabilità e credibilità del governo che il presidente Draghi guida con autorevolezza nazionale e internazionale". (ANSA).