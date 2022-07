Fisco: commercialisti, ok Agenzia Entrate su deduzioni Irap

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili esprime "soddisfazione" per "la risoluzione n. 40/E, emanata nei giorni scorsi dall'Agenzia delle Entrate, per chiarire che le dichiarazioni irap relative al periodo di imposta 2021 possono essere compilate secondo le regole attualmente fornite nelle istruzioni per la compilazione del modello 2022". Lo si legge in una nota dei professionisti. La precisazione, si sottolinea, "fa seguito alle perplessità espresse dal Consiglio nazionale dei commercialisti dopo l'introduzione, con l'art. 10 del decreto Semplificazioni, di nuove modalità per indicare in dichiarazione Irap le deduzioni per i costi del personale. La nuova norma introdotta dal decreto, in corso di conversione, aveva, infatti, generato tra i commercialisti comprensibili perplessità in quanto molte delle dichiarazioni Irap relative al periodo di imposta 2021 non solo sono state già predisposte, ma anche trasmesse telematicamente". Il Consiglio nazionale dei commercialisti, va avanti la nota, "aveva immediatamente sollevato la questione sia attraverso la presentazione di proposte emendative al decreto Semplificazioni sia nell'ambito delle interlocuzioni istituzionali con la stessa Agenzia delle Entrate, la cui risoluzione evita di dover mettere di nuovo mano alle dichiarazioni Irap già predisposte".

"Prendiamo atto con favore che l'Agenzia delle Entrate ha accolto le nostre segnalazioni - dice il presidente Elbano de Nuccio - intervenendo per evitare che una norma nata con intenti di semplificazione si trasformasse in una inutile complicazione". "Lavoriamo con la priorità di essere vicino ai colleghi nell'operatività quotidiana - spiega il consigliere nazionale dei commercialisti delegato alla Fiscalità Salvatore Regalbuto -. La risoluzione in materia di semplificazioni per le deduzioni Irap si inserisce in questo contesto ed è il frutto delle interlocuzioni con le istituzioni di riferimento, in particolare ministero dell'Economia e Agenzia delle Entrate. Il nostro principale obiettivo è migliorare la situazione lavorativa dei colleghi, costretti costantemente ad affrontare periodi di sovraccarico", si chiude la nota dei professionisti.

