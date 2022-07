Expo 2030: Paolantoni (Fipe Confcommercio), uniti per Roma

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - "È importantissimo capire che tutte le forze imprenditoriali di Roma si sono unite per creare questa fondazione a supporto delle istituzioni e per la candidatura di Roma 2030. Una cosa bellissima, un momento unico, non c'è mai stata fino ad adesso questa unione totale tra tutti i nostri associazioni. Un momento cruciale per la candidatura di Roma e credo che da questa fondazione possano nascere gli strumenti di supporto economici e finanziari, e di pensiero perchè questa candidatura vada a buon termine". Lo ha detto il presidente della Fipe - Confcommercio di Roma, Sergio Paolantoni nel corso della presentazione della nascita di "Fondazione Expo Roma 2030" all'hotel Parco dei principi di Roma. (ANSA).