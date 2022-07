Expo 2030: Fermanelli (Cna Roma), occasione per città

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - "Expo 2030 sarà la tanto agognata occasione per cambiare la narrazione negativa che spesso aleggia sul nostro Paese ed in particolare sulla città di Roma. Tutte le organizzazioni di rappresentanza dell'imprenditoria romana hanno deciso di impegnarsi per la promozione dell'assegnazione a Roma di Expo 2030, costituendo una specifica Fondazione, con la convinzione che la nostra città sarà in grado di offrire il meglio, a vantaggio dei visitatori e dei cittadini romani.

Chiediamo a tutti uno sforzo per aiutarci a raggiungere questo obiettivo che potrà diventare reale anche grazie alla collaborazione dei media", dichiara Maria Fermanelli, Presidente della CNA di Roma nel corso della presentazione della nascita di "Fondazione Expo Roma 2030" all'hotel Parco dei principi di Roma. (ANSA).