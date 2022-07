Commercio estero: Istat, export a maggio +29,5% su anno (2)

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - A trainare sono ancora le importazioni dai paesi esportatori di beni energetici: quelle dalla Russia segnano un aumento tendenziale del 126,9% e quelle dall'area Opec +97,6%.

Dal lato delle esportazioni, i paesi che forniscono i contributi maggiori all'incremento nazionale sono Stati Uniti (con un aumento del 42,0%), Germania (+27,1%) e Francia (+31,7%). Le vendite verso Russia si riducono del 9,5% e quelle verso la Cina del 9,1%.

L'aumento su base mensile dell'export è dovuto all'incremento delle vendite verso entrambe le aree, Ue (+4,9%) ed extra Ue (+4,6%) mentre la crescita annua è più sostenuta verso l'area Ue (+32,6%) rispetto ai mercati extra Ue (+26,1%).

Il balzo tendenziale dell'import coinvolge sia l'area Ue (+36,6%) sia, in misura molto più ampia, l'area extra Ue (+65,5%).

Tra i settori che contribuiscono maggiormente all'aumento dell'export si segnalano: metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+33,5%), prodotti petroliferi raffinati (+118,5%), articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+46,4%) e prodotti alimentari, bevande e tabacco (+28,2%).

Nei primi cinque mesi del 2022, la crescita tendenziale delle esportazioni (+22,6%) è dovuta in particolare all'aumento delle vendite di metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+29,2%), articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+34,5%), prodotti petroliferi raffinati (+99,4%), sostanze e prodotti chimici (+28,5%) e prodotti alimentari, bevande e tabacco (+20,8%). (ANSA).