ANSA/Export vola a maggio, prima frenata su prezzi import

(di Chiara Munafò) (ANSA) - ROMA, 18 LUG - Migliorano i conti dell'Italia nel commercio estero. Il deficit quasi si azzera a maggio, e passa dai 3,6 miliardi di euro di aprile a 12 milioni, nelle ultime statistiche dell'Istat. Aiuta questo risultato l'accelerazione delle esportazioni, che registrano una crescita del 4,8% su base mensile e del 29,5% su base annua, e anche i ribassi dei prezzi all'import di gas, petrolio greggio ed energia elettrica.

Il disavanzo energetico si riduce, nell'arco di un mese, di quasi un miliardo fino a 8,26 miliardi di euro. La situazione, così, si alleggerisce ma resta ancora lontana dai numeri dello scorso anno, prima della crisi energetica e della guerra in Ucraina. A maggio 2021 il deficit energetico era poco più di un terzo di quello attuale (2,98 miliardi) e la bilancia commerciale in avanzo di 5,63 miliardi.

Da allora i prezzi all'importazione erano continuati a salire sempre più velocemente e avevano raggiunto ad aprile un incremento annuo del 21,4%. Poi, a maggio, c'è stato il primo rallentamento e la crescita tendenziale dei prezzi delle importazione ha avuto un primo ripiegamento fino al 19,9%.

Anche il confronto mensile mostra, per i prezzi all'import, un primo stop, dopo 20 mesi di rincari, e l'indice resta invariato rispetto ad aprile. Per il comparto bollente dell'energia si registra un calo dei prezzi del 2,8% rispetto al mese precedente mentre, rispetto all'anno precedente, resta un aumento dell'80,1%.

È dovuto a questa esplosione dei prezzi dell'energia nell'ultimo anno il fatto che le importazioni italiane dalla Russia continuano a correre (segnano a maggio +126,9%) mentre il conflitto e le sanzioni affossano le esportazioni di made in Italy nel Paese (-9,5%).

A trainare le vendite tricolori, sono al contrario, gli Stati Uniti, con un aumento del 42% rispetto a maggio 2021 che dipende, in particolare, dai mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi, e dai prodotti petroliferi raffinati, insieme alla Germania e alla Francia.

In generale gli incrementi delle esportazioni sono "diffusi a tutti i settori e a tutti i principali paesi partner, a esclusione di Russia e Cina", spiega l'Istat.

Nei primi cinque mesi dell'anno, la crescita tendenziale delle esportazioni è del 22,6% con andamenti particolarmente brillanti per metalli di base e prodotti in metallo, articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici e prodotti petroliferi. Coldiretti sottolinea poi il risultato delle esportazioni alimentari (+20,9%) che "nonostante i mesi di guerra sono in aumento sul record annuale di 52 miliardi fatto registrare nel 2021, spinti anche dall'euro debole sui mercati extra Ue".

Quanto alle importazioni, queste vedono un aumento mensile "lieve", dello 0,3%, e un balzo su base annua del 48,8% dovuto per quasi 14 punti agli acquisti di gas naturale e petrolio greggio. (ANSA).