Alleanza Coop pesca, bene bando con procedura semplificata

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - "Entrano nel vivo le misure per contrastare gli effetti dell'aumento del costo del gasolio per i pescatori, con una procedura semplificata che faciliterà le imprese nella presentazione delle domande e una boccata d'ossigeno attesa da tempo dal settore che soffre il peso dei costi energetici". Così l'Alleanza delle Cooperative pesca in merito all'apertura del bando per la presentazione delle domande a valere sul Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per il 2022. Bene in particolare la possibilità prevista del decreto di inviare le domande mediante l'apposito sito del ministero delle politiche agricole alimentari.

La cooperazione ricorda che la misura si inserisce in un pacchetto di interventi italiani e europei destinati a lenire gli effetti del caro gasolio. Oltre al credito d'imposta inserito nel decreto "Aiuti", ricorda l'Alleanza, "dopo l'estate dovrebbe concretizzarsi, come annunciato dal Mipaaf, una misura a carico del Feampa per consentire un rimborso dei costi aggiuntivi, sostenuti dalle imprese, e determinati dalla crisi energetica". (ANSA).