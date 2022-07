Governo: Adepp (Casse previdenza), Draghi vada avanti

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - L'Adepp, l'Associazione degli Enti di previdenza privati (cui sono iscritti oltre 1,6 milioni di professionisti e che, complessivamente, amministrano un patrimonio di cirrca 100 miliardi di euro, ndr), "nel suo ruolo di rappresentanza delle libere professioni italiane, invita il presidente del Consiglio Mario Draghi a continuare l'opera finora svolta a favore del supremo interesse nazionale, in nome di quei principi e valori che hanno da sempre caratterizzato la sua azione di Governo". Lo si legge in una nota, che prosegue rivolgendosi direttamente al capo del governo: "Il nostro Paese e l'Europa intera hanno bisogno della Sua guida ferma e competente per affrontare la difficile situazione politica, economica e sociale che stiamo vivendo. Sono a rischio le attività professionali, le vite delle nostre famiglie e il benessere delle future generazioni. Il Paese, sconvolto dai problemi finanziari, necessita di stabilità e non certo di elezioni anticipate, che procrastinerebbero qualsiasi ipotesi di riforma", si chiude la nota dell'Associazione delle Casse pensionistiche. (ANSA).